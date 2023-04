AirPods, AirPods Pro und AirPods Max erhalten neues Firmware-Update

Apple hat in den letzten Tagen eine Reihe von Updates für seine Systeme veröffentlicht. In naher Zukunft wird das Unternehmen weitere Neuigkeiten in Bezug auf Software verkünden. Die WWDC 2023 findet vom 5. Juni bis 9. Juni statt und neue Hauptversionen der iOS-, iPadOS-, watchOS-, macOS- und tvOS-Plattform werden erwartet – möglicherweise sehen wir auch neue Hardware.

Für die bereits im Handel erhältliche Sound-Hardware von Apple gibt es bereits jetzt schon Neuigkeiten: Ab sofort ist ein neues Firmware-Update für die zweite und dritte Generation der AirPods, erste und zweite Generation der AirPods Pro und die AirPods Max verfügbar.

Die aktuelle Software-Version 5E133 enthält laut offiziellen Release Notes „Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen“. Weitere Details werden nicht genannt.

In den Einstellungen (im Bluetooth-Menü auf das jeweilige AirPods-Modell tippen) könnt ihr zwar die installierte Firmware-Version sehen, aber das Update nicht direkt manuell anstoßen. Es wird nach und nach ausgerollt und automatisch im Hintergrund installiert.

