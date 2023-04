Apple iOS 17: Das erwartet euch beim großen Update

Apple wird uns am 5. Juni im Rahmen der WWDC 2023 zeigen, was wir bei iOS 17 in diesem Jahr erwarten können. Doch eine mittlerweile bekannte und durchaus zuverlässige Quelle hat schon heute die Details zum großen Update verraten.

Man sollte hier aufpassen und vorsichtig sein, denn diese Quelle ist noch nicht etabliert, aber wir wollen es euch nicht vorenthalten. Und noch ein Hinweis: Apple kann noch gewisse Funktionen und Entscheidungen in letzter Sekunde ändern.

Apple iOS 17: Changelog für das Update

Apple wird mit iOS 17 alle iPhones unterstützen, die auch iOS 16 bekommen haben, das iPhone X und iPhone 8 fliegen also noch nicht raus. 5 Jahre sind bei Apple mehr oder weniger garantiert, aber 6 Jahre gibt es auch hin und wieder.

Bei iPadOS 17 ist das nicht sicher, da könnten die iPads mit A9 und A10 aus dem Update-Zyklus fliegen, das wird aber erst noch entschieden.

Der große Fokus liegt auf der Performance und Stabilität von iOS, was vor allem bei den älteren Geräten wie dem iPhone X schwierig werden könnte. Die Beta könnte da durchaus noch instabil laufen.

Apple plant ein komplett neues Kontrollzentrum, was wir schon gehört haben, aber die Quelle nennt uns keine weiteren Details zum Aufbau.

Es gibt mehr Funktionen für die Dynamic Island, die in diesem Jahr auch in das iPhone 15 wandert und dort einige Jahre erhalten bleibt. Dieser Push ging wohl vom Marketing-Team aus, da die Dynamic Island derzeit zu wenig kann.

Für das iPhone 14 Pro (und iPhone 15 Pro) gibt es mehr Optionen für das Always-On-Display, die Details werden aber nicht genannt.

Apple arbeitet an „aktiven Widgets“, aber es ist noch unklar, ob sie wirklich mit iOS 17 (jedenfalls der ersten Version) kommen.

Dazu kommen noch viele Kleinigkeiten, wie mehr Optionen für ältere Menschen, eine neue Optik für die Health-App, mehr Funktionen für CarKey (das neue CarPlay wird nicht erwähnt) und eine deutlich bessere Suche.

Die Quelle behauptet übrigens, dass die Entscheidung bei den Knöpfen für das Apple iPhone 15 Pro noch nicht final getroffen wurde. Wir haben gestern gehört, dass es doch normale Knöpfe gibt, aber das sei noch nicht endgültig beschlossen.

Klingt alles logisch und nicht abwegig, aber vor allem für ältere iPhones ist da nicht viel dabei. Apple wird gerne nachgesagt, dass sie iPhones lange unterstützten, was auch stimmt, aber Dinge wie das Always-On-Display wären auch mit einem iPhone 13 Pro locker möglich und die Dynamic Island gibt es bei älteren iPhones nicht.

Die Quelle spricht übrigens auch über eine neue Kamera-App, die schon mit dem iPhone 14 Pro geplant war. Da überlegt Apple aber, ob sie vielleicht exklusiv für das iPhone 15 Pro sein wird. Nur, um hier noch ein weiteres Beispiel dafür zu nennen.

Wann kommt iOS 17? Das wird uns Apple im Juni sicher auch noch nicht sagen, ich würde aber wie immer auf September (zusammen mit den neuen iPhones) tippen.

