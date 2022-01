ALDi öffnet erste Test-Filiale ohne Kasse

Im Sommer letzten Jahres startete ALDI in Großbritannien mit einem Test-Store, der ohne eine klassische Kasse ausgestattet war. Diese Woche gab man bekannt, dass der Konzept-Store, der sich in London befindet, jetzt für alle geöffnet ist.

Bisher wurde das Einkaufserlebnis nur mit Mitarbeiter:innen getestet.

ALDI Shop&Go startet mit Kunden

Im Herbst baute ALDI das Konzept übrigens mit einem Store in den Niederlanden aus, in Deutschland gibt es das bisher aber noch nicht. In London nennt sich der neue Store „ALDI Shop&Go“ und er befindet sich in Greenwich (falls ihr dort seid).

Wie funktioniert das? Man holt sich die Shop&Go-App von ALDI, geht in den Store, legt die Waren in den Einkaufskorb und läuft wieder raus. Ein System von AiFi prüft dann im Hintergrund, was ihr gekauft habt und rechnet das über die App ab.

Und wie sieht das mit Alkohol und anderen Dingen aus, bei denen man das Alter nachweisen muss? Hier nutzt ALDI eine Technologie von Yoti, die das Gesicht von euch scannt und das Alter schätzt. Es geht aber auch via Mitarbeiter:in vor Ort.

ALDI benötigt weiterhin Personal

ALDI hat nämlich betont, dass man deswegen nicht weniger Mitarbeiter:innen einstellen wird. Diese sollen sich in Zukunft nur um andere Dinge vor Ort kümmern und sind ansprechbar. Ein bisschen weniger Personal benötigt es aber schon.

Die Idee, dass man teilweise mehrere Minuten beim Einkauf an einer Kasse im Supermarkt „verschwendet“ ist überholt und ich hoffe, dass sich solche Konzepte langfristig durchsetzen und bezahlen über die App bald zum Standard wird.

