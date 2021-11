Alexa, spiele etwas von Netflix auf meinem Amazon Fire TV ab

Amazon und Netflix haben eine neue Funktion vorgestellt, bei der euch Alexa mit einem kurzen Befehl (Alexa, spiele etwas auf Netflix ab) einen beliebigen Inhalt von Netflix präsentiert – sofern ihr einen Amazon Fire TV nutzt und in den USA wohnt.

Es handelt sich dabei um die „Play Something“-Funktion von Netflix, die der Dienst derzeit stark pusht. Vermutlich hat man erkannt, dass viele Nutzer überfordert sind und am Ende gar nichts bei Netflix schauen – daher gibt es konkrete Vorschläge.

Die Inhalte, die dann über Netflix abgespielt werden, werden aber nicht komplett zufällig abgespielt, denn im Hintergrund arbeitet ein Algorithmus, der euch und eure Gewohnheiten analysiert – und vermutlich Netflix Originale etwas bevorzugt.

Sieht so aus, als ob das auch eine Partnerschaft in den USA ist, wo man gemeinsam wirbt und dort direkt noch die zweite Staffel von The Witcher platziert. Bisher ist leider noch nicht bekannt, wann (oder ob) die Funktion nach Deutschland kommt.

