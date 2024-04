Alfa Romeo hat jetzt auch ein erstes Elektroauto

Der Alfa Romeo Milano ist offiziell und damit startet die Stellantis-Marke ebenfalls in die Elektromobilität. Es gibt einen „kompakten SUV mit sportlichen Genen“ zum Einstieg. Was bedeutet sportlich? Es gibt hier bis zu 176 kW (240 PS) in der Top-Version. Eine Hybrid-Version gibt es übrigens auch, das ist kein reines Elektroauto.

Bis zu 410 km Reichweite sind möglich und der 54 kWh große Akku wird mit bis zu 100 kW geladen. Das ist Standardware von Stellantis und kennt man so, am Ende ist das ein Jeep Avenger mit etwas mehr Power von Alfa Romeo. Preise gibt es im Moment leider noch nicht, aber in Italien startet der Milano wohl bei 30.000 Euro.

Ich bin selbst immer wieder erstaunt, wie gut diese Elektroautos von Stellantis dann doch ankommen, obwohl Daten wie die Leistung und vor allem Ladeleistung eher bescheiden sind. Meine Vermutung ist aber, dass den Menschen gefällt, dass sie wie die Verbrenner aussehen, da es eben umgebaute Verbrenner am Ende sind.

Das funktioniert auch bei anderen Marken wie BMW und daher kommt vielleicht auch der Alfa Romeo Milano gut an, wir werden es sehen. Die ersten Bilder sahen gestern nicht so gut aus, die Pressebilder wirken schon besser. Nur schade, dass es noch ein SUV wird, von Alfa Romeo wäre mal eine Limousine schön gewesen.

Fiat 500: Das Elektroauto soll günstiger werden Stellantis investiert in die Plattform, die hinter dem erfolgreichen Fiat 500 steckt, und möchte das „Potenzial des ikonischen Fiat 500 Elektro steigern“. Ziel sei eine „überarbeitete Plattform inklusive Batterietechnologie der […]11. April 2024 JETZT LESEN →

-->