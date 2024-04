Alfa Romeo Milano: Leak zeigt das erste Elektroauto der Marke

Stellantis stellt das Portfolio auf Elektroautos um und das heißt, dass auch Marken wie Alfa Romeo langsam mal in die Pötte kommen müssen. Den Anfang macht der Alfa Romeo Milano, der heute um 17 Uhr deutscher Zeit erstmals enthüllt wird.

Gezeigt hat man das Elektroauto bisher noch nicht, aber im Netz sind die ersten Bilder aufgetaucht und die sehen gar nicht mal so gut aus. Ja, Design ist am Ende immer sehr subjektiv, aber der Milano passt für mich so gar nicht zu Alfa Romeo.

Mal schauen, wie das Elektroauto dann später wirkt, wenn wir mehr Bilder und vor allem auch Videos bekommen werden, vielleicht täuscht das auch. Dazu noch die ältere Standard-Stellantis-Technik der Verbrenner-Ära und ein vermutlich recht hoher Preis, ich weiß ja nicht. Warten wir aber zunächst das Event um 17 Uhr ab.

LEAKED: Alfa Romeo Milano. pic.twitter.com/GIZdVrxoGs — King Of Mopar 🏁🚗 (@KingOfMopar1) April 9, 2024

