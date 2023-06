Alternative für Apple und Google: Facebook als neuer App Store

Meta nutzt eine neue Regelung der EU, die Apple und Google bald vorschreibt, dass sie ihre Plattformen für alternative Stores öffnen müssen. Bei Android ist das schon möglich und Apple soll diesen Weg mit der finalen Version von iOS 17 gehen.

Facebook will Apps in der App anbieten

Daher will man Facebook zu einem „App Store“ umbauen. Genau genommen soll das kein normaler Store werden, die Entwickler können Werbeanzeigen für ihre Apps buchen und die Nutzer können diese dann direkt über die App herunterladen.

Es soll keinen „Umweg“ über die Stores von Apple und Google geben und man muss zwar die Werbung bei Meta buchen, aber dafür keine Gebühr an Apple und Google abdrücken. Die wollen nämlich 30 Prozent vom Kaufpreis der App haben.

Viele mobile Stores für 2024 erwartet

Meta ist mit so einer Idee nicht alleine, denn Microsoft plant wohl einen Store für Spiele und ich bin mir sicher, dass Unternehmen wie Epic und Co. auch schon an Projekten arbeiten. Die beiden Stores bekommen schon bald sehr viel Konkurrenz.

Allerdings wird der Fokus zum Start auf Europa liegen, denn Apple wird iOS zum Beispiel nicht in anderen Märkten wie den USA öffnen. Und diese Entwicklung zeigt, warum. Da wird bald sehr viel Umsatz aus den mobilen Stores abwandern.

Meta hat noch keine formelle Ankündigung für dieses Projekt gemacht, aber laut The Verge erste Entwickler kontaktiert. Es soll Ende 2023 mit einem Pilotprojekt für Android losgehen, bevor man dann ab 2024 auch noch iOS erobern möchte.

Auf Nachfrage gab das Unternehmen an, dass es Entwickler „verdient“ hätten, dass sie „mehr Wege“ bekommen, um ihre Nutzer zu erreichen. Für uns als Nutzer in Europa könnte das bedeuten: Mehr Konkurrenz und eventuell attraktivere Preise.

