Amazon Alexa: Bessere Version könnte teuer werden

Amazon arbeitet an einer neuen und besseren Alexa, das ist seit Wochen bekannt, auch wenn die Entwicklung wohl nicht ganz rund läuft. Doch über welchen Preis sprechen wir bei der besseren Alexa eigentlich?

Laut Reuters peilt Amazon zwischen 5 und 10 Dollar pro Monat an. Und die neue Alexa wird auch nicht in Prime enthalten sein. Amazon Alexa könnte also bald bis zu 10 Euro pro Monat kosten, wenn man mehr will.

Ich sage es mal so: Für 10 Euro im Monat muss Alexa dann aber schon richtig einen auf‘s Parkett legen. Ein flüssiges Gespräch mit Alexa, was eines der Features sein soll, würde mir hier definitiv nicht ausreichen.

Amazon Alexa lernt euer Verhalten

Die kostenpflichtige Alexa soll dann auch dazulernen und automatisch Routinen für euch erstellen können. Das klingt nicht schlecht, aber so oft benötige ich jetzt keine neuen Routinen, um dafür Geld zu bezahlen.

Meine Befürchtung ist, dass in Zukunft selbst ganz simple Alexa-Funktionen, die Amazon sonst kostenlos hinzugefügt hat, in diese Version wandern. Ich vermute aber auch, dass Amazon damit scheitern wird.

