Amazon Alexa wird besser, aber nur gegen Geld

Amazon hat wohl einen großen Push für neue KI-Modelle und Alexa geplant und arbeitet derzeit laut CNBC an einer neuen Offensive. Die neue Alexa, die dann wohl besser mit einem interagieren kann, soll noch Ende des Jahres bei Amazon starten.

Die „bessere Alexa“ gibt es im Abo

Die Sache hat jedoch einen Haken, denn diese „bessere Alexa“ wird laut Quelle ein paar Dollar kosten und ist auch nicht im Abo von Amazon Prime enthalten. Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einer kostenpflichtigen Version von Alexa hören.

Bei der Konkurrenz sind Abos für „bessere“ KI-Funktionen bereits Standard, daher hofft Amazon sicher, dass die Alexa-Nutzer das mitgehen. Es könnte auch die Chance sein, um mit Alexa aus den roten Zahlen zu kommen und Geld zu verdienen.

Schauen wir mal, als Alexa-Nutzer bin ich zwar nicht begeistert, dass hier vielleicht bald ein weiteres Abo kommt und gewisse Funktionen nicht mehr in die „normale“ Version wandern, aber schauen wir mal, was es kostet und was diese Alexa kann.

