Das sind die ganz neuen Emojis für 2024

Es stehen mal wieder neue Emojis an und nach Version 15.1 von 2023, erwartet uns in diesem Jahr ein größerer Schritt mit Version 16. Wobei an dieser Stelle gesagt sei, dass die Liste für das Emoji-Update noch nicht final ist, das passiert im Juli.

Doch das Unicode Consortium, welches sich um neue Emojis kümmert, hat eine Liste mit den finalen Vorschlägen für 2024 veröffentlicht. Jetzt wird bis zum 2. Juli geschaut, ob das alles passt, aber in der Regel wird da nicht mehr viel geändert.

Emojis 2024: Fingerabdruck, Schaufel und mehr

Mit dabei sind ein Gesicht, welches sehr müde wirkt, ein Fingerabdruck, ein karger Baum, rotes Gemüse, eine Harfe, eine Schaufel und vieles mehr. Version 16 dürfte dann am Ende sicher noch ein paar kleine Emoji-Änderungen im Detail mitbringen.

Wann tauchen die neuen Emojis bei euch auf? Sobald die finale Liste im Juli kommt, werden sich Hersteller wie Apple, Google oder Microsoft an die Umsetzung für die jeweiligen Plattformen machen. Hier dauert es in der Regel gerne etwas länger.

Im Web tauchen die neuen Emojis sicher schon im Spätsommer oder Herbst auf, bei Android und iOS müssen wir größere Updates abwarten. Beim Apple iPhone tauchen die neuen Emojis sicher mit einem späteren Punkt-Update für iOS 18 auf, wie bei iOS 17.4 vor ein paar Wochen. Es könnte also auch teilweise 2025 werden.

