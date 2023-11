Amazon: EU hat doch Zweifel bei iRobot-Übernahme

Letzte Woche war von einer reibungslosen iRobot-Übernahme von Amazon die Rede, doch die EU hat Zweifel. Die Europäische Kommission hat Amazon von ihrer vorläufigen Auffassung in Kenntnis gesetzt, dass die geplante Übernahme von iRobot den Wettbewerb auf dem Markt für Saugroboter einschränken könnte.

Amazon könnte „es konkurrierenden Anbietern dieser Saugroboter erschweren, in einen wirksamen Wettbewerb zu Amazon zu treten“. Das Unternehmen wäre in der Lage, „den Markt gegenüber Konkurrenten von iRobot abzuschotten“. Amazon ist „ein besonders wichtiger Kanal für den Verkauf von Saugrobotern“ in Europa.

Amazon wird sich der EU stellen

Bisher gibt es nur eine „Mitteilung der Beschwerdepunkte“, zu denen sich Amazon jetzt äußern kann. Die EU möchte sich bis zum 14. Februar 2024 entscheiden. In einem Statement gibt Amazon an, dass man sich den Fragen stellt und nicht davon ausgeht, dass es Probleme gibt, denn bei Saugrobotern gibt es viel Konkurrenz.

Ich persönlich glaube auch nicht, dass die Übernahme selbst ein Problem wäre, der Markt für Saugroboter ist hart umkämpft und ich hätte mir an Stelle von Amazon sogar gut überlegt, ob ich da wirklich einsteigen möchte. Aber klar, es muss jetzt sichergestellt werden, dass der Wettbewerb bei Amazon im Shop auch fair bleibt.

