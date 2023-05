Amazon Originals: Serien und Filme auch für andere Anbieter geplant

Amazon wird die eigene Amazon Originals in Zukunft nicht nur bei Prime Video zeigen, es beginnt eine neue Offensive mit neuen Plattformen. So hat man selbst bestätigt, dass einige Amazon-Serien bald bei Freevee zu sehen sein werden.

Das ist aber nur der Anfang, denn zu Amazon gehört mittlerweile auch MGM und da hat man jetzt die „Amazon MGM Studios Distribution“ angekündigt. Hier sollen die Inhalte von Amazon für andere Anbieter lizenziert werden – inklusive Originals.

Inhalte wie The Marvelous Mrs. Maisel und Goliath werden also in Zukunft nicht nur bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Wobei da sicher kein Netflix oder Apple zugreifen wird, vielleicht aber der ein oder andere TV-Anbieter ohne Auswahl.

Eine interessante Strategie von Amazon, die auch erkannt haben, dass die Serien und Filme für Prime Video sehr teuer sind und womöglich nicht den Effekt haben, den man sich erhofft. So kann man mit Lizenzen ein paar Euro dazuverdienen.

