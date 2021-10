Android 12: Realme will Update ebenfalls nächste Woche zeigen

Google hat gestern bekannt gegeben, dass Android 12 fertig ist und die BBK-Gruppe wollte genau das abwarten, bevor man die neuen Oberflächen zeigt.

Die Beta für OxygenOS 12 ist bereits online und ColorOS 12 wurde schon in China gezeigt – kommende Woche findet das globale Event statt. Realme will ebenfalls kommende Woche zeigen, was man dann so alles für Android 12 geplant hat.

Realme UI 3.0 basiert auf Android 12 und wird am 13. Oktober vorgestellt. In China werden wir kommende Woche vermutlich auch die Public Beta sehen, global wird diese aber ebenfalls bald kommen. Realme hat noch keine Liste mit Geräten genannt, die Realme UI 3.0 bekommen werden – diese gibt es sicher nächste Woche.

