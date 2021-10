ColorOS 12: Oppo zeigt neue Android-Version nächste Woche

Google hat gestern bekannt gegeben, dass Android 12 nun fertig ist und man bald die Pixel-Smartphones versorgen möchte. Einige Android-Hersteller haben ihre Beta bereits gestartet, nun folgt noch der Rest – wie zum Beispiel auch Oppo.

Oppo: ColorOS-Event am 11. Oktober

OnePlus hat OxygenOS 12 gestern als Beta gestartet und ColorOS 12 kommt dann wie erwartet auch im Oktober. Oppo hat die neue Android-Version schon für China bestätigt, nun folgt allerdings noch ein globales Launch-Event am 11. Oktober.

Dort will Oppo mit dem Schritt zu ColorOS 12 mehr Geräte als bisher aktualisieren und geht ebenfalls den Weg zu drei Major-Updates – wie OnePlus. Ich gehe doch mal stark davon aus, dass diese neue Update-Politik auch nach Europa kommt.

Wir werden euch dann natürlich kommende Woche hier die Details zu ColorOS 12 liefern, doch bis dahin könnt ihr auch gerne bei der Preview-Seite in China schauen, was so alles dabei ist. Es kommen nicht alle Funktionen zu uns, aber sicher einige.

