Android 15 geht wohl neue Wege bei der Einrichtung

Ein modernes Smartphone kann einen schon überfordern und Google scheint daher eine neue Option einzuführen, welche die Einrichtung bei Android erleichtert. Man testet ein „Easy pre-set“ für „verbesserte Lesbarkeit und einfache Navigation“.

Entdeckt wurde diese Option von Android Authority und sie könnte mit Android 15 in diesem Jahr eingeführt werden. So dürfte der Bildschirm von Google aussehen:

Das bedeutet, dass ihr größere Icons bekommt, es gibt eine Navigationsleiste unten und der Kontrast wird erhöht. Außerdem gibt es nur einen schwarzen Hintergrund und kein buntes Wallpaper. Google stellt das Android-Smartphone also so ein, dass man es leichter nutzen kann, was zum Beispiel für Senioren eine gute Option ist.

Wir rechnen jederzeit mit der ersten Developer Preview und offiziellen Details von Google, denn vor exakt einem Jahr ging es bei Android 14 los und die Hinweise für das Update verdichten sich. Vielleicht wissen wir in ein paar Stunden schon mehr.

