Android 15: Google könnte 2024 alte Widget-Option zurückbringen

Android war von Anfang an deutlich stärker als iOS auf Personalisierung ausgelegt, doch Google ruhte sich beim Aufbau von Android darauf aus und mit Android 5.0 entschied man sich dann 2015 sogar für das Ende der Lockscreen-Widgets.

Android 15 und die Lockscreen-Widgets

Diese gibt es seit iOS 16 für das iPhone und das hat Google wohl animiert, dass man sie mit Android 15 auch wieder einführen wird. Wie Android Authority exklusiv berichtet, gibt es Hinweise im Code, dass Google diese Neuerung geplant hat.

Details zu den Widgets gibt es noch nicht, es ist also unklar, ob nur Google selbst ein paar Widgets anbieten wird oder ob auch Drittanbieter dabei sind. Und es ist auch vollkommen offen, wie die neuen Lockscreen-Widgets aussehen könnten.

Wir rechnen wieder im Februar mit einer ersten Preview von Android 15 für die Entwickler, bevor dann im Frühjahr die erste Beta kommt. Falls Google erneut so vorgeht, dann werden wir also in wenigen Tagen die ersten Details bekommen.

