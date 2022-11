Android Auto: Google gibt Version 8.5 als Update frei

Das war doch mal eine kurze Beta-Phase für Version 8.5 von Android Auto, denn die finale Version ist seit ein paar Stunden online. Sie wird nach und nach über den Google Play Store verteilt oder ist schon jetzt als Update bei APK Mirror verfügbar.

New APK: Android Auto 8.5.6245 by Google LLC https://t.co/OuysDz9LVb — APK Mirror (@APKMirror) November 16, 2022

Google hat in der Beta das neue Design für Android Auto aktiviert, aber ich kann mangels Auto (habe keines mit Android Auto hier) nicht testen, ob das auch schon in der finalen Version aktiv ist. Die beste Option ist, das einfach selbst zu testen.

Ich gehe mal davon aus, dass Google den Rollout des neuen Designs auch mit einer Pressemitteilung ankündigen wird und es wäre durchaus denkbar, dass diese dann am Nachmittag kommt und Version 8.5.6245 von Android Auto schon online ist.

Wer nicht gerne eine Beta testet, der kann das Update jedenfalls jetzt installieren und falls es das neue Design bei euch mitbringt (oder nicht), könnt ihr uns auch in den Kommentaren schreiben. Das neue Design für Android Auto sieht so aus:

Nachtrag: Die neue Version garantiert nicht, dass das neue Design aktiviert ist. Es wird also über die Server aktiviert. Ich bleibe dabei und vermute, dass Google das heute oder in den nächsten Tagen in Form einer Pressemitteilung ankündigt.

Hier leider noch nichts. Aber ist ein serverseitiges Update https://t.co/dLFD7DRJJi pic.twitter.com/cMlSV0KwCi — Michael (@MichaelxHell) November 16, 2022

Das ist das Google Pixel Fold für 2023 Jon Prosser kann man durchaus kritisieren, wenn es um Leaks rund um Apple geht, aber das lässt er auch immer mehr sein. Wo er aber zuverlässig ist, und das zu 100 Prozent aktuell, sind Gerüchte rund um Pixel-Modelle. Wir wissen…14. November 2022 JETZT LESEN →

-->