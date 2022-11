Android Auto: Großes Update enthält neues Design

Google kündigte im Mai ein neues Design für Android Auto an, welches man in der kabellosen und kabelgebundenen Version nutzen kann. In der Ankündigung vom Frühjahr war von einem Release im Sommer die Rede – mittlerweile ist Winter.

Als Version 8.0 als großer Schritt bei der Versionsnummer kam, da rechneten viele mit dem neuen Design, doch es war nicht enthalten. Google hatte wohl noch das ein oder andere Problem, von offizieller Seite sprach man allerdings nicht darüber.

Android Auto: Version 8.5 aktiviert Coolwalk

Doch jetzt geht es langsam los, denn in Version 8.5 ist das neue Design, welches sich Coolwalk nennt, enthalten. Bisher noch in der Beta, aber die finale Version wird dann sicher auch noch in diesem Jahr kommen. Einige von euch nutzen die Beta schon und haben uns am Wochenende kontaktiert, danke für die vielen Hinweise.

Grundsätzlich raten wir ja immer von einem Beta-Test ab und solltet ihr euch jeden Tag auf Android Auto verlassen, würde ich das auch in diesem Fall tun. Leider gibt es momentan sowieso keine Möglichkeit, wie ihr die Beta jetzt testen könnt, denn der Beta-Test für Android Auto ist voll. Sobald das Update da ist, informieren wir euch.

