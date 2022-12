Android Auto kabellos nutzen: AAWireless wird jetzt in Europa produziert

2020 haben wir euch hier eine Lösung für kabelloses Android Auto vorgestellt, die sich AAWireless nennt. Es war ein Projekt bei Indiegogo und sehr beliebt. Doch die Zeit war 2022 reif, dass man den nächsten Schritt ging und unabhängiger wurde.

Die Entwickler von AAWireless haben einen eigenen Online Shop gestartet und in den USA ist die Box mittlerweile sogar bei Amazon erhältlich. In Deutschland findet man AAWireless noch nicht bei Amazon, aber damit rechne ich dann nächstes Jahr.

AAWireless wird jetzt in Europa produziert

Nach einer kleinen Aktion rund um den Black Friday war AAWireless aber immer wieder ausverkauft, was nicht nur an der Aktion, sondern auch der Produktion lag. Bisher wurde nur in China produziert, aber die Lage vor Ort ist eben nicht optimal.

Gegenüber 9TO5Google hat man mitgeteilt, dass AAWireless ab sofort in Europa produziert wird. Die Erfinder der kleinen Box kommen übrigens aus Europa, genau genommen aus den Niederlanden. Man hat die Produktion in die Heimat geholt.

Außerdem gibt es eine neue Verpackung für die kabellose Lösung für Android Auto, man verzichtet jetzt auf Plastik – das macht AAWireless umweltfreundlicher. Wer also ab sofort über die Seite von AAWireless bestellt, der bekommt die neue Optik:

