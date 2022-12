Autos mit Google: Android Automotive rückt in den Hintergrund

Google bietet mit Android Automotive ein Betriebssystem für Autos an. Man kann sich das wie Android Auto für Smartphones vorstellen, nur unabhängig von einem Smartphone. Und mit ein paar Fahrzeug-Funktionen, wie Sitzheizung und mehr.

Dieses OS nennt sich Android Automotive und wurde bisher auch so von Google vermarktet. Doch Google scheint in eine neue Richtung zu tendieren, denn es gibt eine noch recht neue Webseite, in der man von „Cars with Google built-in“ spricht:

Das ist mir aufgefallen, als ich den Beitrag zu Honda und Android Automotive heute getippt habe. Honda wird dort auch am Ende als kommender Partner gelistet. Was man allerdings nicht findet: Android. Ich habe die ganze Seite danach abgesucht.

Google spricht nur von Google Play, von den Google-Apps, von Google Maps, vom Google Assistant und erwähnt Android mit keiner Silbe. In der Pressemitteilung von Honda wird Android Automotive übrigens auch nicht explizit als Marke genannt.

Google als prominente Marke für Autos

Trennt sich Google von diesem Branding? Will man „Google“ und nicht „Android“ als prominenten Marke in Autos platzieren? Es sieht ganz danach aus. Wobei im Entwicklerbereich für Android-Entwickler weiterhin Automotive genannt wird.

Meine Vermutung ist, dass Google erkannt hat, dass viele Marken die Open Source-Version von Android Automotive nutzen werden und da keine Google-Dienste mit dabei sind. Dazu gehören unter anderem die Volkswagen AG und auch Mercedes.

Weitere Marken wie BMW sind auch dabei und ich gehe davon aus, dass Google damit ab sofort zeigen möchte, dass man bei den „richtigen“ Partnern auch Google im Auto erwarten kann. Es werden hier nur die Partner genannt, die Google nutzen:

Audi, Mercedes, BMW und Co. nennt Google nicht. Dort ist eben kein „Google eingebaut“. Ich bin ja mal gespannt, ob Google die eigenen Apps wie Maps und YouTube dann überhaupt in den Stores der anderen Autohersteller anbieten wird.

Bei Volkswagen baut man zum Beispiel einen eigene Store für Apps, aber wenn das am Ende wie bei Huawei wird, sehe ich das kritisch. Und es zeigt, dass Google zwar gerne Android für alle anbietet, aber am Ende geht es nur um die eigenen Dienste.

