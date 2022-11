Die iPhone-Produktion wird gerade zum ernsten Problem für Apple

Wer ein iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max vor Weihnachten möchte, der hat so langsam Pech. Es ist hier und da möglich, aber die Chancen stehen schlecht. Das kommt nicht überraschend, denn es gab eine ungewöhnliche Warnung von Apple.

Man ist bei den neuen Produkten eine schlechte Verfügbarkeit und Wartezeit von mehreren Tagen oder Wochen gewohnt, doch dieses Mal ist es anders. Die Lage in China eskaliert gerade und die Produktion der Pro-Modelle ist davon betroffen.

Apple muss wohl mit Einbruch rechnen

Ming-Chi Kuo, eine der besten Quellen rund um die Produktion bei Apple, geht jetzt von einem Einbruch von 15 bis 20 Millionen Einheiten zum Ende des Jahres hin aus. Und da die teuren Pro-Modelle betroffen sind, dürfte das den Umsatz beeinflussen.

Hinzu kommt, dass die normale 14er-Reihe nicht so gut ankommt und Kuo rechnet auch damit, dass die Nachfrage nicht verschoben wird. Inflation und Co. werden eher dafür sorgen, dass Apple auf diese potenziellen Einheiten verzichten muss.

Das bedeutet, dass wir wohl kein Rekordquartal sehen werden, denn Apple ist weiterhin vom iPhone abhängig und so einen Einbruch wird man spüren. Kuo geht von 20 bis 30 Prozent aus. Die Aktie von Apple befindet sich daher auf Talfahrt.

Apple hat damit auch nicht gerechnet, denn Zulieferer wurden laut Ming-Chi Kuo nicht von Apple informiert und man sitzt auf den Komponenten. Die Nachfrage ist auch da, das Problem ist die Produktion und das wird sich noch länger hinziehen.

Apple bleibt anhängig vom iPhone-Erfolg

Die Lage in China kann man schwer einschätzen, aber vor Ende Dezember wird das keinen Hochlauf mehr geben. Daher wäre es denkbar, dass sich Apple für nächstes Jahr besser vorbereitet und weitere Unternehmen für die Produktion suchen wird.

An der Nachfrage liegt es also nicht, ganz im Gegenteil, denn das teuerste Modell im Lineup kommt so gut wie nie an. Mal schauen, wie Apple reagiert, immerhin ist man von der Börse abhängig und die wird spätestens bei den Geschäftszahlen im neuen Jahr die entsprechenden Fragen stellen. Da dürfte es intern etwas kriseln.

Man könnte sich natürlich hinstellen und den Grund nennen, mit einem Einbruch leben und 2023 geht es normal weiter. Doch man sieht gerade bei der Aktie, dass das nicht so leicht ist. Die Abhängigkeit vom iPhone ist ein Problem für Apple.

