Android Automotive bekommt Video-Apps

Google machte im Januar mit einer YouTube-App für den Volvo XC40 Recharge den Anfang und im März wurde bekannt, dass Android Automotive bald ganz allgemein Support für Video-Apps bekommen wird. Mit dem Mai-Update geht es jetzt los.

Mit Version 22.15 der Google Play Dienste, die gestern aktualisiert wurden, wird man Video-Apps in einem Auto mit Android Automotive installieren können. Dazu gehört neben dem elektrischen Volvo XC40 aktuell übrigens nur der Polestar 2.

-->

Support for installation and use of video streaming apps in-car infotainment systems through Android Automotive.