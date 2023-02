Android und Wear OS: Google kündigt 9 neue Funktionen an

Google hat den Mobile World Congress ebenfalls für eine Ankündigung in diesem Jahr genutzt, denn es wurden 9 neue Funktionen für Android und Wear OS gezeigt.

Unter dem Motto „Spring into Action“ wird es wieder Optimierungen in mehreren Bereichen geben, die nach und nach auf Smartphones und Smartwatches landen:

Die Notiz-App von Google nennt sich Keep und sie wird ein neues Widget bekommen, welches eine einzelne Notiz (wie eine Einkaufsliste) anzeigen kann. Für Wear OS gibt es zwei neue Keep-Shortcuts, mit denen man laut Google schnell eine Notiz oder eine Todo-Liste erstellen kann. In Google-Drive kann man eine PDF-Datei bearbeiten und dabei verschiedene Tintenstriche verwenden, was auch frei funktioniert, um zum Beispiel einen Hinweis auf einem Foto zu versehen. Auf ausgewählten Android-Smartphones wird es in Google Meet eine aktive Geräuschunterdrückung geben. Fast Pair für Bluetooth-Kopfhörer wandert auf Chromebooks und wer sein Modell schon mit einem Smartphone oder der Smartwatch verbunden hat, der findet es direkt in der Liste auf dem Chromebook. Es gibt neue Emoji-Kombinationen für Emoji Kitchen (Gboard). Google Pay bekommt nächste Woche ein paar „witzige“ Animationen, wie Pinguine, die einem zujubeln. In Google Chrome kann man den Inhalte jetzt auf bis zu 300 Prozent vergrößern, ohne dabei das Layout einer Seite zu zerstören. Für Wear OS 3 gibt es zwei neue Funktionen für die Barrierefreiheit: Mono-Audio und Farbkorrekturen und Graustufenmodi.

Einige Funktionen kommen via App-Update, andere via Firmware-Update und es wird eine Weile dauern, bis alle Funktionen bei allen Nutzern sind. Laut Google will man auch daran festhalten und immer wieder nebenbei neue Funktionen einführen.

