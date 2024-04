Android-Update: Samsung möchte mehr Geräte mit „Galaxy AI“ versorgen

Samsung verteilt seit ein paar Tagen ein größeres Android-Update, welches einige Modelle im Lineup auf One UI 6.1 anhebt. Mit dieser Version gibt es auch Galaxy AI und somit neue KI-Funktionen. Die Zahl der Geräte ist aber doch eher begrenzt.

Derzeit werden nur die zwei Foldables von letztem Jahr versorgt, wie auch die S9-Reihe bei den Tablets und die Galaxy S23-Reihe. Samsung hat jedoch betont, dass man darüber nachdenkt, dass auch Modelle von 2022 die Galaxy AI bekommen.

Galaxy AI für mehr Samsung-Modelle

In einem aktuellen Blogeintrag wirbt Samsung damit, dass Galaxy AI neue Sprachen unterstützt und zählt am Ende nicht nur die Geräte auf, die One UI 6.1 sicher sehen werden, denn „es werden bald weitere folgen“. Welche? Das lässt Samsung offen.

Details stehen also noch aus, aber es scheint recht sicher, dass Samsung weitere Modelle mit One UI 6.1 und Galaxy AI versorgen möchte. Meine Vermutung wären die Flaggschiffe und Foldables von 2022, Modelle von 2021 sind aber sicher nicht mehr mit dabei. Immerhin sind die neuen Funktionen auch ein guter Kaufanreiz.

Android 15: Google erreicht ersten Meilenstein beim großen Update Android 15 kommt so langsam aber sicher immer näher und diese Woche gab es den ersten Meilenstein, denn wir haben die erste Beta. Google lieferte uns im Februar die erste […]12. April 2024 JETZT LESEN →

-->