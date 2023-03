Verbrenner-Verbot: Deutschland auch global in der Kritik der Medien

Eigentlich wollte die EU diese Woche ein Verbrenner-Verbot ab 2035 beschließen, was nicht überraschend kam und sogar schon 2022 beschlossene Sache war. Doch dann kam ein unerwarteter Faktor: Deutschland. Die FDP stellte sich plötzlich quer und beharrt seit dem auf eine Zusage, dass Verbrenner mit E-Fuels erlaubt bleiben.

Auf einer Pressekonferenz gab es Unterstützung vom Kanzler und seit dem gibt es Kritik an der Bundesregierung, mittlerweile auch global. Warum? Ist es nicht eine gute Idee, wenn man die Verbrenner weiterhin mit E-Fuels nutzt? Sicher, in der Theorie. Doch der Beitrag von The Verge zeigt, dass das großer Schwachsinn ist.

E-Fuels sind ein extrem teurer Spaß

In der Praxis sieht es nämlich so aus, dass grüne E-Fuels extrem teuer sind. Bis zu 7 Dollar pro Liter in der Produktion. Geht man davon aus, dass der Staat, Tankstellen und andere Betreiber etwas daran verdienen wollen, dann dürften wir uns bei ca. 10 Euro einpendeln. Der Preis wird fallen, sicher, aber nicht auf das Benzin-Level.

E-Fuels benötigen extrem viel Energie

Hinzu kommt, dass für die Herstellung von E-Fuels extrem viel Energie benötigt wird. Energie, die man in einem Elektroauto direkt nutzen könnte. Und mit Blick auf die Klimakatastrophe wäre es nicht gerade klug, wenn man die verfügbare Menge an grüner Energie in die Herstellung von E-Fuels steckt, statt sie direkt zu nutzen.

E-Fuels haben eine sehr große Zukunft

Haben E-Fuels also gar keine Zukunft? Doch, sie werden sogar eine wichtige und zentrale Rolle spielen, denn es gibt Transportmittel, wo es noch keine gute Lösung für ein Verbrenner-Aus gibt. Flugzeuge zum Beispiel. Oder Schiffe. Und da ist sich die Forschung einig, daher wird daran geforscht, denn sind E-Fuels entscheidend.

E-Fuels mit einer veralteten Technik

Doch wer zahlt 10 Euro für einen Liter, um dann noch nach 2035 einen Verbrenner zu fahren, der komplett veraltet ist, weil kein großer Autohersteller aktuell eine neue Verbrenner-Plattform entwickelt und die Technik jetzt nur noch ausreizt? Wer das bezahlen kann, der will moderne Technik, die aber jetzt nicht mehr entwickelt wird.

E-Fuels als Marketing für die FDP

Warum macht die FDP das? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es in der Zielgruppe genug wohlhabende Porsche-Fahrer, die ihren 911er gerne mit E-Fuels fahren und zur Not eben 10 Euro pro Liter zahlen würden. Die Ironie an der Sache ist aber, dass die Autohersteller nicht hinter der FDP stehen, sie arbeitet gegen die Wirtschaft.

E-Fuels sind keine Option für Hersteller

Ganz im Gegenteil, es gibt sogar erste Stimmen (wie von Audi), die sich eine klare Zusage für die EU-Strategie wünschen, damit man Planungssicherheit hat. Und die ist wichtig, denn Umwelt hin oder her, die Zukunft ist bereits beschlossen. Denn in China macht man sich gerade bereit für die ganz große Elektroauto-Zukunft.

Immer mehr Marken entstehen und greifen auch langsam global an. Da denkt keiner an Verbrenner, denn diese Technik wäre zu komplex und teuer. China ist aber der weltweit größte Markt für Autos, was, wenn plötzlich ein Verbrenner-Verbot kommt, weil man heimische Elektro-Marken pushen will? Das schließe ich nicht mehr aus.

Der Traum der E-Fuels ist irgendwie der letzte Strohhalm, an den sich die FDP im Moment klammert. Und dabei wird sie von der Wissenschaft belächelt. Man wirbt mit „Technologieoffenheit“, doch die gab es all die Jahre. Der freie Markt hat sich nur eben für Elektromobilität entschieden. Warum kämpft man jetzt dagegen an?

Meine Meinung zur Zukunft der E-Fuels

Nennt mich von mir aus voreingenommen, das habe ich auch bei meinem Beitrag zu Wasserstoff in Autos gehört. Doch es ist mir vollkommen egal, womit ich mein Auto lade oder tanke und ich denke bei dieser Branche sogar ehrlich gesagt nicht direkt an die Umwelt. Ich denke an Deutschland als größten Standort für Autos.

Es ist unsere größte Branche und wir können gerade aktiv dabei zuschauen, wie China diese übernehmen möchte. Deutschland hat viele Trends der letzten Jahre verpasst, das Internet, die Smartphones, aber hier gibt es eine gute Chance, dass man an der Spitze des Wandels steht. Diese hatte Nokia auch – und nicht genutzt.

Worum geht es der FDP also genau? Will man wirklich unbedingt einen Weg gehen, der global keine Chance hat? Warum? Geht es um Wählerstimmen? Der Wandel der Branche ist schon lange da und vielleicht schätze ich das auch falsch ein, aber da ist wieder eine Branche in Europa bedroht und man arbeitet sogar gegen diese.

Tesla ist Marktführer bei Elektroautos, in China kommt eine Marke nach der anderen mit Elektroautos zu uns, von vielen habt ihr bisher vermutlich noch gar nicht gehört. Marken wie BYD, Nio und Xpeng gehört die Zukunft, wenn man hier in Europa den Fehler macht und zu lange an der Vergangenheit (also dem Verbrenner) festhält.

Umwelt hin oder her, das ist nicht das entscheidende Argument dabei. Es geht um die Technik der Zukunft und die lautet derzeit nicht Verbrenner oder Wasserstoff.

Ein „extrem ambitionierter“ Plan: Volkswagen will Anteil der Elektroautos erhöhen Bisher lautete das Ziel von Volkswagen, dass der Anteil der rein elektrischen Autos in Europa ab 2030 bei 70 Prozent liegt. Das ist mit Blick auf den aktuellen Anteil von […]7. März 2023 JETZT LESEN →

-->