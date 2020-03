Animal Crossing: Erfolg für „New Horizons“ deutet sich an

Es deutet sich an, dass die Switch-Version von Animal Crossing ein großer Erfolg wird, wobei wir aktuell nur den Hinweis aus dem Heimatland von Nintendo haben. Dort hat „New Horizons“, so der aktuelle Titel der Reihe, wohl einen Rekord gebrochen.

Es war zu erwarten, dass die Switch-Version den 3DS-Titel (New Leaf) schlägt, aber „New Horizons“ scheint dort in den ersten drei Tagen sogar einen Rekord für die Switch selbst aufgestellt zu haben. Über 1,3 Millionen Einheiten wurden am Wochenende verkauft. Falls das stimmt, würde Animal Crossing sogar Pokémon ablösen.

Animal Crossing: Der perfekte Zeitpunkt

Das Spiel wurde von Kritikern gelobt und ich habe es in den letzten Tagen auch immer wieder gespielt und kann den Hype immer mehr verstehen. Ich glaube aber nicht, dass es so eingeschlagen hätte, wenn nicht die Corona-Krise gekommen wäre.

Animal Crossing ist ein Spiel, bei dem man entspannt der Welt entfliehen und für ein paar Stunden auf andere Gedanken in einer heilen Welt kommen kann. Das, und die Tatsache, dass Switch-Spiele in der Corona-Krise gerade boomen, sorgt vielleicht sogar dafür, dass Animal Crossing die alten Klassiker vom Thron stoßen wird.

Animal Crossing: Aktuell oft ausverkauft

Weltweite Zahlen hat Nintendo bisher noch nicht genannt und die Downloads im eShop kann man nicht von außerhalb tracken, aber ich gehe mittlerweile davon aus, dass das Spiel direkt in der ersten Woche in den Top 10 der Switch einsteigen wird.

Weltweit konnte man bei Pokémon in weniger als einer Woche schon über 6 Millionen Einheiten verkaufen, was eine Ansage und ein Rekord war. Sollte Animal Crossing so einen Klassiker toppen, wäre das selbst für diese beliebte Reihe beachtlich.

Animal Crossing: New Horizons ist seit letzter Woche exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich, bei Amazon bekommt man derzeit aber nur den Download-Code und die physische Kopie ist in den meisten Shops ausverkauft.

