Another Code: Recollection – Launch-Trailer zur Spielesammlung veröffentlicht

Ältere Spieleklassiker neu aufzulegen ist schon seit eh und je gefühlt ein Verkaufstipp – oder ein effektives Mittel, um eingestaubte Spielreihen neues Leben einzuhauchen. Another Code: Recollection gehört nun ebenfalls in diese Kategorie und beinhaltet auch zwei ältere Teile der Serie: Another Code und Another Code: R. Passend zur Veröffentlichung ist nun der Launch-Trailer verfügbar:

Another Code: Recollection ist ab sofort exklusiv für die Nintendo Switch-Plattform im Handel und im Nintendo eShop erhältlich. Zum Ausprobieren steht im Nintendo eShop eine Demoversion des Spiels zum Herunterladen bereit.

