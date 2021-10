Apple aktualisiert zahlreiche Geräte und bringt Apple One Premium nach Deutschland

Apple hat am gestrigen Abend damit begonnen, zahlreiche Geräte mit Updates zu versorgen. Natürlich ist auch – wie erwartet – iOS 15.1 dabei.

Wer viele Apple-Geräte hat, dem steht einiges bevor. Zahlreiche Updates warten darauf eingespielt zu werden. So wird nicht nur iOS 15.1 verteilt, sondern auch iPadOS 15.1, tvOS 15.1, watchOS 8.1 und eine HomePod-Softwareversion. Auch wurde die finale Ausgabe von macOS Monterey veröffentlicht (Funktionen).

Doch es gibt noch weitere Neuigkeiten von Apple.

Apple One Premium startet in weiteren Ländern

Apple One, eine Möglichkeit, Apples Aboservices mit einem einzelnen Abonnement zu einem monatlichen Preis zu nutzen, wird ab 3. November 2021 in 17 weiteren Ländern das Premium Abonnement anbieten. Auch Deutschland, die Schweiz und Österreich sind also nun dabei. Zudem bedeutet das, dass auch Apple Fitness+ hierzulande starten wird. So heißt es von Apple:

Apple One Premium, das Zugang zu Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und 2 TB Speicherplatz mit iCloud+ bietet, ist ab sofort in Brasilien, Deutschland, Frankreich, Indonesien, Irland, Italien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar, zusätzlich zu Australien, Großbritannien, Kanada und den USA. Kund:innen können diese Services auf ihren Apple Geräten nutzen, darunter iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch und Apple TV sowie auf beliebten Smart-TVs, intelligenten Lautsprechern und Spielekonsolen.

Apple One Premium umfasst Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und 2 TB iCloud-Speicher für 28,95 Euro pro Monat und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden.

Apple One beinhaltet ein 30-tägiges kostenloses Probeabo für all die Services, die die Kunden noch nicht haben. Sobald man ein Abonnement abgeschlossen hat, kann man die in Apple One enthaltenen Services auf jeder Plattform nutzen, auf der die Services verfügbar sind.

