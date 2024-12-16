Zubehör

Apple arbeitet endlich an einer neuen Maus

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Apple Magic Mouse Usb C

Die Magic Mouse von Apple ist ein spannendes Konzept, aber sie hat zwei große Schwachstellen. Da wäre einmal die Ergonomie, vor allem für größere Hände ist sie in meinen Augen komplett ungeeignet, das andere Problem ist der Ladeanschluss.

Ich hätte mit der M4-Reihe und dem Schritt zu USB C mit einer neuen Magic Mouse von Apple gerechnet, aber diese kam nicht. Laut Mark Gurman arbeitet Apple aber daran, die Maus soll „fit für die moderne Ära“ gemacht werden? Was heißt das?

Laut Quelle plant Apple eine „Komplettüberholung“, die hoffentlich beide Punkte angeht, aber Details haben wir keine. Es wird aber noch eine Weile dauern, denn laut Quelle werden wir die Maus erst in 12 bis 18 Monaten sehen. Sie ist also kein Thema für 2025 und dürfte erst irgendwann im ersten Halbjahr 2026 erscheinen.

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sebastian 👋
    sagt am

    Bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich höre schon die Jubelschreie, wenn sie den USB C Port nach vorne verlegen. :-P – ich bin gespannt auf die neue Maus und könnte mir durchaus vorstellen, diese zu nutzen. Darf halt nur nicht über 100 Euro kosten. Dann bin ich definitiv raus. Da gibt besseres dann für weniger.

    Antworten

