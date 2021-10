Apple Arcade: Es war wohl mal eine Cloud-Lösung im Gespräch

Apple bietet mit Apple Arcade einen eigenen Dienst für Spiele an, doch dieser setzt auf native Spiele, die man herunterladen und klassisch installieren muss. Laut Mark Gurman wurde jedoch auch mal eine Cloud-Lösung von Apple Arcade diskutiert.

So einen Ansatz verfolgen zum Beispiel auch Unternehmen wie Microsoft oder Google und es gab angeblich interne Gespräche, ob man mit Apple Arcade diese Richtung einschlagen soll. Aktuell wurde die Entwicklung dafür jedoch verworfen.

App Store erlaubt kein Cloud-Gaming

Die Ironie an der Sache ist, dass Apple solche Dienste derzeit nicht im App Store erlaubt. Microsoft darf also keine App anbieten, mit der man Xbox-Spiele streamen kann. Hätte Apple so ein Angebot, müsste man das auch bei anderen erlauben.

Apple ist bei Spielen bisher aber sowieso eher zurückhaltend und könnte aus dem Dienst und den Plattformen (alleine Apple TV) so viel mehr machen. Theoretisch ist die Basis sogar schon da, es würde also nur ein passender Cloud-Dienst fehlen.

So ein Dienst kann aber recht komplex und teuer im Unterhalt sein, was nicht direkt dem Geschäftsmodell von Apple entspricht. Mit Apple TV+ geht man zwar in diese Richtung, aber Spiele sind dann doch nochmal teurer, als zum Beispiel eine Serie.

Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich der Cloud-Gaming-Markt in Zukunft weiter entwickelt. Apple wäre sicher ein spannender Kandidat und Marktteilnehmer für so einen Dienst gewesen, aber wer weiß, vielleicht greift man die Idee irgendwann wieder auf. Das Potenzial von Apple Arcade wird jedenfalls noch nicht genutzt.

