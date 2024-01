Apple baut das Siri-Team für 2024 um

Das Jahr startete mit zahlreichen Entlassungswellen und Apple hat diese bisher nicht nur vermieden, der neue Plan für das Siri-Team geht hier auch „geschickter“ vor. Apple verlegt den Standort des Siri-Teams nämlich von San Diego nach Texas.

Mitarbeiter können bis Ende Januar entscheiden, ob sie mitgehen. Texas ist aber nicht um die Ecke und die Mitarbeiter können sich zwar gerne vor Ort bei anderen Jobs von Apple bewerben, die Qualifikationen dürften da aber nicht ausreichen.

Indirekte Entlassungen beim Siri-Team

Apple hat gegenüber Bloomberg bestätigt, dass die Siri-Teams zusammengelegt werden, doch die meisten im Team werden nicht fast 2.000 km weit umziehen. Es ist also eine indirekte Entlassungswelle für das Siri-Team, Apple spart hier Kosten.

Es gibt einen Standort weniger und man hat sicher einkalkuliert, dass viele nicht so einen Umzug planen, wenn sie Familie vor Ort haben. Ganz zu schweigen von der Zeit, das ist noch nicht einmal ein Monat, um ein neues Leben vor Ort zu planen.

Laut Quelle waren viele in San Diego sehr überrascht von diesem Plan, was mich auch wundert, da immer wieder von einem deutlich mächtigeren Siri für 2024 die Rede ist. Ich hätte also nicht gedacht, dass Apple bei diesem Team einspart.

