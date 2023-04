Apple: Das XR-Headset kommt mit einem externen Akku daher

Nur noch wenige Wochen bis zur Ankündigung des ersten VR-Headsets von Apple, welches wir so langsam mal XR-Headset nennen, denn der Fokus liegt wohl nicht nur auf der virtuellen Realität, es wird eine Mischung (daher extended reality).

Doch laut Mark Gurman von Bloomberg darf man sich darauf einstellen, dass man bei diesem Headset mit einem Kabel herumläuft, welches die Energie über einen externen Akku liefert. Die Akkulaufzeit soll bei etwa zwei Stunden im Alltag liegen.

Das macht das Headset auf der einen Seite sehr leicht, aber eine dauerhafte Verbindung zu einem Akku, den man dann irgendwo am Körper befestigen muss, könnte einige stören. Dieser Akku wird übrigens über einen magnetischen Port am Headset befestigt, es gibt aber auch USB C für die Datenübertragung an einem PC.

Ich finde das gar nicht mal so schlecht, ein Kabel stört mich jetzt gar nicht mal so sehr, wenn sich das wirklich positiv auf das Gewicht auswirkt. Doch am Ende bleibt es dabei, der mögliche Preis von 3.000 Dollar ist der Punkt, der mich weiterhin ein bisschen skeptisch stimmt. Daher bin ich wirklich auf das Event im Juni gespannt.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

