Apple: Die erste Alternative für den App Store kommt bald

Mit iOS 17.4 sind Alternativen für den App Store auf dem iPhone erlaubt, aber das gibt Apple nicht komplett aus der Hand. Wer so einen Store anbieten möchte und den App Store umgeht, der muss den Store ironischerweise bei Apple einreichen.

Also ja, die EU wollte, dass ein offener Wettbewerb entsteht, aber am Ende muss man weiterhin den Weg über Apple selbst gehen. Und dort möchte man 50 Cent pro Download, sobald eine App mehr als 1 Million Downloads hat. Sehr unattraktiv.

Daher sind viele Entwickler abgesprungen und haben sich bei der EU beschwert, die eine Untersuchung eingeleitet haben. Drei Stores wurden aber schon offiziell angekündigt, der Epic Games Store, Setapp und dann gibt es noch den AltStore:

Dieser befindet sich derzeit in der Kontrolle von Apple, die müssen diesen Store also erst absegnen. Bei The Verge hat man aber die ersten zwei Screenshots von diesem Store erhalten. Sobald Apple grünes Licht gibt, ist das der erste Store.

Ich bin ja mal gespannt, wie sich das entwickelt, wie die EU darauf reagiert und wie die Lage in ein paar Jahren aussieht. Die aktuelle Lösung ist nicht attraktiv und die Optik für die Installation ist alles andere als einladend, wenn man unerfahren ist:

