Apple entfernt WhatsApp und Threads aus dem App Store in China

Meinungsfreiheit? Welche Meinungsfreiheit? Während seiner Asienreise gab es die kleine Bitte an Tim Cook, dass er WhatsApp und Threads aus dem Apple App Store in China entfernen soll. Aufgefallen ist das dem Wall Street Journal, aber Apple hat das bestätigt und gibt an, dass man sich an lokale Bedingungen vor Ort halten wird.

China habe mit der Cyber-Sicherheit argumentiert, was natürlich keinen Sinn ergibt und ein vorgeschobenes Argument ist. Das Timing ist kein Zufall, damit will China zeigen, dass man ein mögliches TikTok-Verbot in den USA nicht so hinnehmen wird.

Doch es ist auch ganz praktisch, dass Apps verschwinden, über die man eine freie Meinung äußern darf, die auch kritisch zur Diktatur in China ist. Es dürften weitere Apps folgen, die zwar nicht offiziell in China erhältlich sind, die man sich aber leicht mit einem VPN besorgen kann. Das wird schwierig, wenn sie ganz gelöscht sind.

Für Apple besteht dann natürlich die Gefahr, dass Nutzer zu Android greifen, um diese Apps auf anderem Wege zu besorgen, denn dort ist der Download von Apps außerhalb eines Stores leichter. Beim iPhone geht das nicht und ich glaube kaum, dass Apple die Änderungen, die hier in der EU anstehen, auch in China einführt.

WhatsApp bekommt deutlich bessere KI-Bilder Meta hat eine neue Version von Meta AI vorgestellt, die auf Llama 3 aufbaut, dem eigenen LLM (Large Language Model). Es ist ein KI-Modell für die Dienste von Meta und […]19. April 2024 JETZT LESEN →

-->