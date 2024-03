Was ihr zum „TikTok-Verbot“ wissen müsst

TikTok blickt auf ein ernstes Problem in den USA, denn man hat wie erwartet einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der zu einem Verbot führen kann. Dieser muss noch den Senat passieren, aber falls er das tut, wird Joe Biden zustimmen.

Falls das so kommt, dann muss sich TikTok innerhalb von 165 Tagen von ByteDance in China trennen. Dort deutet man aber immer wieder an, dass TikTok nicht extra einen US-Ableger bekommen wird und somit ein Verbot in den USA die Folge ist.

Es wird jetzt also wirklich spannend und vielleicht sind die Sicherheitsbedenken der US-Regierung vorgeschoben, um einen großen Player aus China (ähnlich wie bei Huawei damals) aus dem US-Markt zu drängen, aber das ist der Stand der Dinge.

Und bevor jetzt wieder jemand kommt und über die US-Regierung schimpft, die auch Menschen über US-Dienste ausspioniert: Ja, kennen wir. China und die USA nehmen sich nicht viel, wobei die USA keine lupenreine Diktatur wie China ist.

TikTok: Wird die EU hier nachziehen?

Falls es so kommt, dann bin ich auf die weltweiten Reaktionen gespannt. Wird die EU mitziehen? Hier hat man TikTok immerhin auch letztes Jahr auf Diensthandys verboten. Und die EU ermittelt bereits, weil es Bedenken beim Jugendschutz gibt.

TikTok hat also in den letzten Jahren die Welt der sozialen Netzwerke erobert und jetzt wird der Dienst einigen Ländern zu groß. Es ist aber schon fast ein bisschen ironisch, dass ein Netzwerk aus China, in dem soziale Netzwerke mit einer freien Meinungsäußerung verboten sind, die Welt erobert. Das hätte ich auch nicht gedacht.

