Apple vs. Epic: Streit könnte 2021 vor Gericht gehen

Epic entschied sich vor ein paar Wochen dazu, dass man sich mit Apple und Google anlegen möchte. Der Streit mit Apple sorgt in den Medien für mehr Aufmerksamkeit, da sich beide Unternehmen nicht mit Anschuldigungen zurückhalten.

Nun gab es am Montag eine virtuelle Anhörung, die Cnet vorliegt. Die Richterin empfiehlt beiden eine Verhandlung vor Gericht, damit „echte“ Menschen über die Situation entscheiden können. Epic selbst kam bisher nicht so gut weg.

Laut Yvonne Gonzalez Rogers sei es in der Branche üblich, dass Unternehmen einen geschlossenen Garten haben, in dem sie verlangen können, was sie wollen. Den gibt es bei Sony, den gibt es bei Microsoft und den gibt es auch bei Apple.

Epic überzeugte nicht mit den Argumenten

Epic sei bei der Argumentation nicht immer ganz ehrlich und die Richterin zeigte sich wohl wenig beeindruckt von den Vorwürfen. Doch ihr ist bewusst, dass sie sagen kann, was sie möchte, der „Verlierer“ wird so oder so nicht damit einverstanden sein. Daher sollen die beiden das doch vor Gericht austragen.

Ein Vorschlag, dass Fortnite zurück in den App Store kommt und man den Gewinn vorerst auf einem unabhängigen Konto lagert (bis der Fall entschieden ist) lehnte Epic übrigens ab. Man will die „rechtswidrigen Bestimmungen von Monopolisten“ nicht akzeptieren und lässt sich da anscheinend auf keinen Kompromiss ein.

So ein Streit kann immer eine unerwartete Richtung einschlagen und wir erinnern uns an Apple vs. Qualcomm, wo der Umsatz am Ende auch wichtiger, als der Streit war. Daher lässt sich nur schwer einschätzen, wie es hier weitergeht. Der Fall „Apple vs. Samsung“ zeigte auch, dass sich sowas sehr lange hinziehen kann.

