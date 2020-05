Apple sucht wohl exklusive Podcasts

Google Podcasts für iOS unterstützt jetzt Apple CarPlay

Google besitzt seit 2018 eine eigene Podcast-App für Android, brachte diese aber erst in diesem Jahr für iOS auf den Markt. Was bisher fehlte, was man nun aber mit einem Update auf Version 2.0 nachgereicht hat: Support für Apple CarPlay.…21. Mai 2020 JETZT LESEN →