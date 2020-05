Google Podcasts für iOS unterstützt jetzt Apple CarPlay

Google besitzt seit 2018 eine eigene Podcast-App für Android, brachte diese aber erst in diesem Jahr für iOS auf den Markt. Was bisher fehlte, was man nun aber mit einem Update auf Version 2.0 nachgereicht hat: Support für Apple CarPlay.

Diese Funktion sollte vor allem bei Podcast-Apps zum Standard gehören und ist laut Changelog von Google Podcasts jetzt vorhanden. Außerdem hat man auch noch die üblichen Fehler behoben und die Leistung der App verbessert.

Ich habe die Podcast-App von Google mal eine Weile ausprobiert und beobachte sie auch auf den Android-Smartphones, doch unter iOS bleibt Overcast weiterhin mein Favorit. Und wenn ich mir die Bewertungen im App Store so anschaue, dann muss Google noch einiges an Arbeit in die Podcast-App stecken.

Google Podcasts unterstützt jetzt Apple CarPlay, sodass du während der Fahrt einfach und sicher deine Lieblingspodcasts hören kannst. Wir haben auch ein paar Fehler behoben und so die Leistung verbessert.

