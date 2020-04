Apple: Neue Regelung für Amazon Prime Video und Co.

Apple hat eine neue Regelung für iOS, tvOS und Co. eingeführt: Bestimmte Anbieter von einer Videoplattform müssen nun keine Gebühr mehr an Apple bezahlen und dürfen als Bezahlsystem ihr eigenes nutzen. Heißt: Sie sparen sich die 30 Prozent, die Apple beim Kauf sonst verlangt. Amazon ist als einer der ersten Anbieter dabei.

Was heißt das nun für Nutzer? Ab sofort kann man über die App von Amazon Prime Video auch Filme oder Serien kaufen, beziehungsweise ausleihen. Der Kauf läuft dann nicht über den Dienst von Apple ab und Apple verdient nichts daran. Neben Amazon Prime Video sind beim Start auch Altice One und Canal+ dabei.

Das ist ein großer Schritt für Apple, diese Änderung gilt jedoch nur für Filme und Serien. Wer zum Beispiel ein Abo über eine App anbietet, der muss weiterhin die 30 Prozent an Apple bezahlen. Apple hat The Verge eine offizielle Stellungnahme geliefert, dieser Schritt ist also auch an ein paar Bedingungen von Apple geknüpft:

Apple has an established program for premium subscription video entertainment providers to offer a variety of customer benefits — including integration with the Apple TV app, AirPlay 2 support, tvOS apps, universal search, Siri support and, where applicable, single or zero sign-on. On qualifying premium video entertainment apps such as Prime Video, Altice One and Canal+, customers have the option to buy or rent movies and TV shows using the payment method tied to their existing video subscription.