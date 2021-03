Kommt der neue Apple iMac im April?

Apple soll an einem komplett neuen iMac für 2021 arbeiten und es gibt immer mehr Hinweise, dass dieser schon bald kommt. Vielleicht sogar im April? In den letzten Tagen hat Apple jedenfalls einige ältere Modelle eingestellt und 9TO5Mac hat in der aktuellen Beta von macOS Big Sur 11.3 einen neuen Hinweis entdeckt.

Die Beta wurde gestern für Entwickler veröffentlicht und enthält angeblich erste Hinweise für neue iMacs mit einem ARM-Chip von Apple. Es steht im Raum, dass sich Apple mit der kommenden Generation bereits komplett von Intel trennen wird. Und wir gehen derzeit davon aus, dass macOS 11.3 im April veröffentlicht wird.

-->

Hinzu kommt, dass Entwickler vor ein paar Tagen einen ARM-iMac in einem Crash-Report von Apple entdeckten (wir haben nicht berichtet). Apple könnte ein Spring Event im April geplant haben und wer weiß, vielleicht sehen wir dort den neuen iMac. Ich hätte erst im Juni (WWDC) damit gerechnet, würde es aber begrüßen.

PS: Das Beitragsbild zeigt ein mögliches Mockup vom neuen iMac, der das Design des Pro Displays haben und in mehreren Farben auf den Markt kommen soll.

Apple: VR-Headset soll sehr leicht sein Apple soll für kommendes Jahr ein VR-Headset (oder Mixed-Reality-Headset) geplant haben. Damit möchte man in den Markt einsteigen, bevor dann ein paar Jahre später eine AR-Brille folgen soll. Nun gibt es neue Details von Ming-Chi Kuo. Apple: Extrem leichtes Headset…23. März 2021 JETZT LESEN →

-->