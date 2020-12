iMessage wird bevorzugt: WhatsApp greift Apple an

Apple kündigte im Juni auf der WWDC 2020 an, dass es mit iOS 14 endlich noch strengere Regeln für die Privatsphäre geben wird. Entwickler müssen dann im App Store mitteilen, welche Daten sie sammeln. Facebook ist davon nicht begeistert.

Doch nicht nur Facebook selbst befürchtet, dass der Umsatz dadurch geschwächt wird, man sorgt sich auch um WhatsApp. Ab 2021 muss der Messenger nämlich mitteilen, dass er Daten der Nutzer sammelt und wofür er diese sammelt.

-->

Wie ein Sprecher gegenüber Axios mitgeteilt hat, sei das nicht fair. Apple besitzt mit iMessage nämlich einen eigenen Messenger-Dienst und der ist vorinstalliert. Man befürchtet, dass der Hinweis die Nutzer eher abschrecken könnte und sie daher vielleicht eher zu iMessage greifen – was den Wettbewerb verzerrt.

We think labels should be consistent across first and third party apps as well as reflect the strong measures apps may take to protect people’s private information. While providing people with easy to read information is a good start, we believe it’s important people can compare these ‘privacy nutrition’ labels from apps they download with apps that come pre-installed, like iMessage.