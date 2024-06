Apple Intelligence kommt ohne Meta: Problem mit der Privatsphäre

Apple wird mit iOS 18 die Apple Intelligence einführen, wenn auch nur als Beta im Herbst und auch nur auf Englisch, global folgt der Start später. Wobei derzeit noch unklar ist, wie das in der EU aussieht, aber das ist dann wieder ein anderes Thema.

Apple lehnt Meta-Integration ab

Die KI-Funktionen von Apple können mit KI-Diensten erweitert werden und hier ist ChatGPT von OpenAI direkt mit dabei. Außerdem haben wir schon gehört, dass Apple mit Google spricht und Gemini ebenfalls noch als KI-Dienst folgen könnte.

Meta wäre mit Llama (Large Language Model von Facebook) ebenfalls gerne mit von der Partie und laut WSJ gibt es derzeit aktive Gespräche. Doch Mark Gurman von Bloomberg behauptet, dass Apple diese schon sehr früh abgebrochen hat.

Apple hat ein Problem mit dem Umgang der Privatsphäre bei Meta und die Lösung daher nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Was nicht bedeutet, dass Meta nie in iOS als KI-Option kommen wird, aber zum Start wird das wohl nicht passieren.

Apple iOS 18 kommt mit besserer Kommunikation in der Nachrichten-App Apple veröffentlichte diese Woche die zweite Beta von iOS 18 und während das angekündigte RCS-Feature in der ersten Beta fehlte, so ist es jetzt enthalten. Man darf also davon ausgehen, […]25. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->