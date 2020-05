Apple iOS 13.5: Jailbreak-Tool veröffentlicht

Mit unc0ver ist am Wochenende ein Jailbreak-Tool veröffentlicht worden, welches jedes iOS-Gerät knackt, das mit iOS 11 bis iOS 13.5 unterwegs ist. Die Details zum Jailbreak (und eine Anleitung) bekommt ihr auf der Webseite der Entwickler.

Die Entwickler geben an, dass die Sicherheit eures Gerätes gewährleistet ist und dieser Jailbreak nicht die Akkulaufzeit beeinflusst. Man hat ihn mit extrem vielen iOS-Geräten über einen sehr langen Zeitraum mit Nutzern getestet.

Jailbreak überhaupt noch nötig?

Ich muss gestehen: Zu Zeiten des iPod touch habe ich meine iOS-Geräte als auch noch „gejailbreakt“ und iOS-Updates ausgelassen, die den Jailbreak unmöglich gemacht haben. Doch seit einigen Jahren habe ich kein Verlangen mehr mein iPhone zu knacken, die Software ist für mich mittlerweile ausgereift.

Doch die Entwickler von unc0ver schafften es am Wochenende sogar in die Trends von Twitter und das Interesse an einem Jailbreak scheint 2020 noch vorhanden zu sein. Falls ihr zu denen gehört, die ihr iPhone oder iPad weiterhin knacken wollen, dann gibt es jetzt jedenfalls ein neues Jailbreak-Tool dafür.

