Apple iOS 17.1 kommt: Wir haben ein Datum

Apple schickte bereits das ein oder andere Update für iOS 17 ins Rennen, um die ersten Fehler auszumerzen. Doch auch iOS 17.1 ist schon in der Betaphase und wird uns angeblich am 24. Oktober offiziell begegnen.

Warum wir schon ein konkretes Datum haben? Mit iOS 17.1 geht Apple ein Problem in Frankreich an und daher gibt es dort wohl eine Roadmap für den Ablauf. Nächste Woche dürfte also die letzte Beta kommen.

Neben iOS 17.1 ist dann auch mit iPadOS 17.1 und watchOS 10.1 zu rechnen und die Journal-App, die eigentlich für iOS 17 angekündigt wurde, fehlt in der Beta weiterhin, sie dürfte dann erst mit iOS 17.2 erscheinen.

