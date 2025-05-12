Apple iOS 18.5 ist fertig: Das steckt im Update

Apple hat die Entwicklung an iOS 18.5 letzte Woche abgeschlossen, als man den Release Candidate für Beta-Tester veröffentlichte. Bisher wurde von Apple nicht nachgebessert, die neue iOS-Version läuft also stabil und kommt diese Woche.

Wann genau? Dazu äußert sich Apple fast nie, aber man geht hier immer gleich vor. Wir rechnen also am Montag (12. Mai) gegen 19 Uhr mit iOS 18.5 und weiteren Updates rund um watchOS, tvOS und mehr. Doch was bringt iOS 18.5 genau mit?

Den deutschen Changelog gibt es wie immer erst, wenn das Update da ist, aber wir haben schon den globalen Changelog. Die deutsche Version dürfte dieses Mal nicht (stark) davon abweichen, das hier erwartet euch also heute mit iOS 18.5.

Apple iOS 18.5 Changelog