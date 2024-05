Apple iOS 18 kommt mit einem ganz neuen Siri

Apple wird in ein paar Tagen (am 10. Juni) den Startschuss für die KI-Offensive bei iOS zünden und will zur Konkurrenz aufholen. Im Fokus steht dabei ein neues Siri, welches ein LLM (Large Language Model) spendiert bekommt. Mit einem Nachteil.

Apple: Das neue Siri startet erst 2025

Man wird mit dem neuen Siri zwar alle Apps steuern können und langfristig soll man laut Mark Gurman von Bloomberg mehrere Befehle gleichzeitig abgeben können (Siri, öffne Fotos und schicke das letzte Foto via iMessage an Person XY), aber das dauert. Die neuen Siri-Funktionen sollen zwar mit iOS 18, aber erst 2025 kommen.

Die finale Version von iOS 18 wird zwar ein paar neue KI-Funktionen bekommen, das ganz neue Siri folgt allerdings später, vermutlich mit einem Punkt-Update.

Als jemand, der Siri zwar nutzt, aber wirklich nur für sehr simple Befehle auf der Apple Watch, bin ich mal auf das neue Siri gespannt. Sehen wir das vor allem auch bei uns in Deutschland oder wird das nur auf Englisch funktionieren? Falls es aber gut umgesetzt ist, dann könnten die HomePods hier endlich interessant werden.

