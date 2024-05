Apple iOS 18 kommt wohl mit unendlich vielen Emojis

Apple wird mit iOS 18 nicht nur den Homescreen und die App-Icons überarbeiten, ein großer Fokus liegt in diesem Jahr auf der KI. Und laut Mark Gurman gibt es da eine neue KI-Funktion für Emojis, denn da kann man ganz eigene Emojis erstellen.

Nutzer mit iOS 18 können sich also bald neue Emojis schicken, die es eigentlich gar nicht gibt und da gibt es theoretisch unendlich viele Möglichkeiten. Wird also der jährliche Emoji-Release in Zukunft überflüssig, wenn die KI das bald übernimmt?

Apple iOS 18: KI-Funktionen als Beta

Möglich, aber ich bin auch gespannt, wie Apple das umsetzt, denn man ist nicht das erste Unternehmen, welches so eine Idee hat. Doch bei WhatsApp sorgten die Sticker zum Beispiel für Kritik und so eine Berichterstattung will man sicher nicht.

Die Quelle gibt aber an, dass Apple die KI-Neuerungen bei iOS 18 noch als Beta betiteln könnte, damit allen klar ist, dass wir noch keine finale Version haben, auch nicht mit dem finalen Update im September. Schauen wir mal, ich bin jedenfalls sehr gespannt, was uns Apple da am 10. Juni auf der WWDC 2024 zeigen wird.

