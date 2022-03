Das kleine iPad Pro 2022 kommt wohl doch ohne Mini-LEDs

Apple spendierte dem iPad Pro letztes Jahr ein Mini-LED-Panel, enttäuschte aber jeden, der keine 13 Zoll mitschleppen möchte. Die Version mit 11 Zoll besitzt das alte und bekannte LCD-Panel, welches zwar 120 Hz hat, aber eher „okay“ ist.

Mit Blick auf die Konkurrenz, die wie bei Samsung schon gute OLED-Panels verbaut, ist das langsam kritisch, denn das iPad Air wird immer besser und warum sollte man dann noch das Pro kaufen? Daher sollte 2022 das Upgrade kommen.

Wie beim großen iPad Pro wurde von vielen guten Quellen behauptet, dass wir die Mini-LEDs endlich auch in der Version mit 11 Zoll sehen werden. Doch laut Ross Young, der womöglich besten Display-Quelle, wird das doch nicht passieren.

I have insight on the 12.9″ MiniLED iPad Pro as well. It is doing really well. They don’t need to do one at 11″. Don’t expect it this year.