Neue iPhones kommen: Apple ist mit iOS 16 zufrieden

Laut Mark Gurman ist Apple mit dem Stand von iOS 16 zufrieden und es gibt keine Probleme für den anstehenden Launch im September. Apple soll ein Event am 7. September geplant haben und die Hardware und Software sind quasi fertig.

Apple iOS 16 auf der Zielgeraden

Das bedeutet, dass wir die finale Version von iOS 16 kurz vor dem Launch der neuen iPhones sehen dürften. Falls diese am 16. September kommen, wird es die Reviews wohl am 14. September und iOS 16 dann am 13. September geben.

Das trifft auch auf watchOS 9 zu, das ist auch fertig und soll zusammen mit der neuen Apple Watch Series 8 ausgeliefert werden. Nur der Rest benötigt noch etwas mehr Zeit, vor allem iPadOS werden wir in diesem Jahr erst etwas später sehen.

Neue iPads im Oktober erwartet

Das Update für die Macs kommt in der Regel im Oktober und das soll auch bei iPadOS 16 der Fall sein. Haben wir schon gehört und laut Mark Gurman ist das jetzt beschlossen. Passend zu iPadOS 16 werden wir wohl zwei neue iPads sehen.

Da wäre einmal ein neues Basis-iPad, bei dem wir mit einem große Schritt rechnen, und dann soll es noch ein neues iPad Pro mit M2-Chip geben. Neue Macs stehen auch im Raum, ich vermute also, dass Apple bereits ein Oktober-Event plant.

