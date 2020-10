Apple iPhone 12 Pro (Max) ist offiziell

Überraschung: Apple hat heute das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max auf dem Event vorgestellt. Kleiner Spaß am Rande, aber wir haben die neuen iPhones schon vor ein paar Stunden auf den Pressebildern gesehen. Allerdings gab es nur Bilder, jetzt hat Apple auch die Details, die Preise und Termine offiziell enthüllt.

Apple iPhone 12 Pro (Max): Das ist neu

Was den meisten als Erstes auffällt: Es gibt ein neues Design. Das iPhone 12 Pro sieht wie eine Mischung aus iPhone 11 Pro und iPad Pro 2020 aus. Gefällt mir, ich mag ein kantiges Design und das neue Blau macht auch einen guten Eindruck.

-->

Unter der Haube gibt es nun wie erwartet den Apple A14, der erstmals im 5-nm-Verfahren gefertigt wird und den Apple bereits mit dem iPad Air gezeigt hat. Das Display bei beiden iPhones ist etwas größer geworden: Es gibt 6,1 Zoll beim iPhone 12 Pro und 6,7 Zoll beim iPhone 12 Pro Max (nein, 120 Hz gibt es noch nicht).

Apple bleibt bei der bekannten Triple-Kamera auf der Rückseite, allerdings gibt es natürlich ein Upgrade und man verspricht eine bessere Bildqualität (die sowohl mit Hardware – sprich neue Sensoren – als auch mit Software – also Smart HDR 3 und einem besseren Nachtmodus, den es nun für alle Kameras gibt) erreicht wird.

Was ich schade finde: Apple trennt das große und kleine Modell leider wieder (wie zu Plus-Zeiten) und spendiert dem Max-Modell noch bessere Kamerasensoren. Ich hätte wirklich gehofft, dass die beiden Pro-Modelle immer den gleichen Standard haben. Ebenfalls neu (bei beiden Pro-Modellen): Der Lidar-Sensor.

Der Fokus beim Event lag voll auf 5G, was von Apple öfter als von mir erwartet erwähnt wurde (weil es schon so lange in anderen Smartphones verfügbar ist).

MagSafe gibt es jetzt auch für das iPhone, was mit einem Kreis aus Magneten auf der Rückseite ermöglicht wird. Bedeutet: Zubehör und Qi-Ladegeräte können magnetisch auf der Rückseite angebracht werden. Apple hat eigenes Zubehör (inklusive einer Ladeplatte) gezeigt, aber auch angekündigt, dass es bereits viele Produkte von Partnern in Planung sind. Qi ist nun mit bis zu 15 Watt möglich.

Apple iPhone 12 Pro (Max): Preis und Datum

Das Apple iPhone 12 Pro startet bei 1120 Euro und ist ab dem 16. Oktober zum Vorverkauf erhältlich. Marktstart ist am 23. Oktober, also kommende Woche. Das iPhone 12 Pro Max kommt wie erwartet im November. Es startet bei 1217,50 Euro und der Vorverkauf beginnt am 6. November, Marktstart ist am 13. November.

Erfreuliche Nachricht: Die neuen Pro-Modelle starten endlich bei 128 GB, dann gibt es noch 256 GB und die maximale Konfiguration besteht weiterhin aus 512 GB.

Die neuen iPhones werden in Graphit, Weiß, Gold und Blau erhältlich sein. Die matte Glasrückseite bleibt und der Rahmen besteht weiterhin aus Edelstahl. Alle neuen iPhones mit 5G wird es natürlich auch bei den drei Netzbetreibern geben und sie kommen ohne Netzteil und ohne Kopfhörer im Lieferumfang.

Weitere Details gibt es auf der offiziellen Produktseite von Apple.

-->